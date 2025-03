FZ High Score är igång. Tävlingen där du försöker spika det snittbetyg ett spel får hos kritikerna och därmed klättra högt på topplistan. Häng med i första säsongen och läs mer här. I natt låste vi det första spelet och det är inte vilket som helst: Split Fiction. Facit får vi inte förrän betygen börjar ticka in och det blir snart. Releasen sker nämligen på torsdag.

Vad vi redan kan konstatera är snittbetyget hos FZ-läsarnas spådom. 86 av 100. Slår det in skulle det vara ett av årets hittills högsta snitt, bakom storheter som Kingdom Come: Deliverance 2 (89) och Monster Hunter Wilds (också 89). Det skulle också vara strax bakom Josef Fares senaste succé, It Takes Two, som landade på 88, men samtidigt tydligt före A Way Out (79).

Än så länge kan vi dock bara spekulera – och se för tusan till att spekulera mera! I veckan stänger vi nästa spel, Wanderstop, och tippningen på fyra andra spel är i full gång. Tippa, spika, tävla!

Vilket betyget hoppas du på, och hur röstade du?