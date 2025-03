32 hjältar har mötts. Zlatan, Foppa, Astro Bot med flera har slagits ut, medan ikoner som Mario, Geralt och Lara Croft lever vidare till 16-delsfinalen. Men innan vi är där väntar ytterligare 16 dueller i andra halvlek av 32-delsfinalerna. Det stora hjälteslaget går vidare och nu kliver storheter som Duke Nukem, Donkey Kong, Doomguy och Dracula Alucard in i spelet.

Absurda dueller utlovas. Eller vad sägs om: Max Payne vs. Pac-Man, och Yoshi vs. Trevor Philips?

Duellerna pågår veckan ut. När söndag blir måndag har vi bara 32 hjältar kvar. Resan fortsätter.

Så här går det till 64 hjältar ska bli 1. Sextiofyra hjältar kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi avgör vem världens bästa hjälte är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Claire Redfield "Jag måste hitta min bror." Claires Resident Evil-resa har alltid varit personlig, men vad som började med ett zombiekaotiskt Raccoon City och jakten på Chris blev snabbt något större. Där brodern, Jill och Leon kan luta sig mot polisprofessionen, så är Claire bara Claire. En biker som hamnar i en extraordinär situation. Det visar sig inte vara så bara. Tvärtom. Kända spel: Resident Evil 2, Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil: Revelations 2, Resident Evil 2 (2019)

Citat: "What's going on? I arrived in town and the whole place went insane..." Doomguy Doomguy har egentligen inget namn, då poängen att spelaren ska kliva in i rollen som honom. Ändå vet alla vem Doom Slayer (som han också kallas) är. En marinsoldat från jorden som utkämpar helvetet på Mars för att sedan stoppa helvetets demoner hemma på jorden. Ingen rast och ingen ro, som du märker. Lyckligtvis är Doomguy odödlig – i alla fall i modern tappning. Supersoldaten behöver varken äta, dricka eller, eh, uträtta behov. Kända spel: Doom, Doom 2, Doom 3, Doom (2016), Doom: Eternal

Niko Bellic

När GTA tog klivet till en ny generation var inte bara polygonerna fler, det var även nyanserna. Nikos bagage är tungt. Ärren från ett krig någonstans i Östeuropa tynger hans axlar och färgar hans jag. Efter mardrömmen lockar den amerikanska drömmen, men uppvaknandet blir bryskt. Niko är van. Han är sin egen lyckas smed och resan från botten till toppen börjar. En oförglömlig bergochdalbana med Niko som redan är rik – på nyanser.

Kända spel: Grand Theft Auto IV

Citat: "War is when the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other"

Deckard Cain

1997 bad en gammal man oss att stanna en stund och lyssna. Nästan 30 år senare lyssnar vi fortfarande. En vis gammal man är måhända en sliten klyscha, men var hade vi varit om inte Deckard Cain med knotig hand tagit vår och guidat oss? Han som till början tycks vara en excentrisk stofil visar sig vara en av seriens pelare. En vi vågar luta oss tryggt mot.

Kända spel: Diablo, Diablo II, Diablo III

Citat: "Stay awhile and listen"

Sonic the Hedgehog Färgen var tagen från Segas logga, skorna influerades av jultomten och Michael Jackson, medan attityden tankades från Bill Clinton. Vilken soppa. Vilken succé! På samma gång som Sonic blev Segas svar på Mario blev han också sin egen blå best. En igelkott med en räv bakom örat, vars spel inte alla gånger hållit måttet men som lyfts av supersnabba Sonic. Kända spel: Sonic the Hedgehog, Sonic Mania, Sonic Frontiers

Citat: "You're too slow" Arthas Menethil Var på vippen att slå ut blivande silvermedaljören Bowser i fjolårets skurkturnering, men det slutade med kvartsfinal. Nu vill Arthas Menethil ha revansch – i hjälteturneringen!? En gång var kronsprins Arthas en helig paladin som mer än något ville bli hjälte och skydda sitt folk. Han ville göra rätt men tappade sig själv på vägen. Ända in i slutet trodde han att vägen han gick var den rätta. Visst fick han en oerhörd kraft, men tappade också sin själ till Lich King. Kända spel: Warcraft III: Reign of Chaos, Warcraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Citat: "Nothing shall prevent me from having my revenge, old friend. Not even you. Now, I call out to the spirits of this place. I will give anything, or pay any price, if only you will help me save my people" Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Adam Jensen

Att hålla i sin mänsklighet som cyborg är komplicerat. Fråga bara Adam Jensen, som efter en attack och mot sin vilja fick cybernetiska implantat inopererade för att bli mer än människa. Känslorna spelas sällan ut, och hålls under trenchcoaten och bakom de mörka solglasögonen. Jensen är en konstruerad kraft och en hjälte som aldrig bad om att bli det.

Kända spel: Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided

Citat: "Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse"

Kratos

En hämndlysten dåre, täckt i askan av sin dödade familj? Eller en ärrad, trumpen man tyngd av sitt förflutna? Det beror på vilken mytologi du frågar. Kratos har gjort en resa där han mer eller mindre tagit hela den grekiska mytologin av daga och därefter, denna gång mot sin vilja, dragits in i asagudarnas drama och undergång. En halvgud. En son. En far. En urkraft. Kratos bär på en tung börda av skuld men väljer ändå att streta framåt. Att "be better".

Kända spel: God of War, God of War II, God of War III, God of War (2018), God of War Ragnarök

Citat: "Our actions have consequences. To be reminded of them is not punishment"

Master Chief

Han föddes som John, blev John-117 när han drillades från barnsben, och många år senare är han Master Chief. Att vi bara skymtat mannen under hjälmen gör detsamma, för hjälmen är synonym med Master Chief. Den är hans "ansikte". Steve Downes, rösten bakom, har sagt att han fick fria tyglar för att utveckla personligheten, men i slutändan ströks mycket. Det blev bäst så. Master Chief handlar mindre om ord och mer om handling.

Kända spel: Halo, Halo 2, Halo 3, Halo: Reach, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo 5: Guardians, Halo Infinite

Citat: "Wake me... when you need me"

Jill Valentine

Den första Resident Evil-hjältinnan – och den största? I Herrgården™ drogs poliskvinnan Jill in i ett zombiekaos som fortfarande inte släppt taget om henne, och som hon i gengäld tänker kämpa mot så länge det krävs. Hon gick ur askan in i den bokstavliga elden, för under Raccoon Citys sista dagar kämpade hon för sitt liv för att undvika att bli en del den aska som snart var allt som var kvar. Men Jill reste sig. Igen och igen.

Kända spel: Resident Evil, Resident Evil 3: Nemesis, Resident Evil: Revelations, Reisent Evil 3 (2020)

Citat: "It was Raccoon City's last chance. My last chance. My last escape"

Indiana Jones Visst. Indy är främst en filmhjälte. Har varit, åtminstone. Hans skattjakter parat med piskan och den torra humorn har varit ett framgångsrecept i flera filmer. Å andra sidan: ett av Indiana Jones största äventyr är peka och klicka-äventyret Fate of the Atlantis. Nyligen fick vi The Great Circle, som fick oss att glömma de sämre filmerna och minnas Indy i toppform. Troy Baker gör en fenomenal tolkning av Indinana och en ny spelframtid stakades ut. Kända spel: Indiana Jones And The Fate Of Atlantis, Indiana Jones and the Great Circle

Citat: "Rule two, kid: Never step on ancient pressure plates, even if they seem broken" V V, Valerie eller Vincent, är ditt smörgåsbord. Det är du som stakar ut ödet för henne – eller honom. En nomad, ett med gatan, en kontorsråtta. Upp till dig. Men hur du än väljer blir V ett namn att räkna med i Night City. En nobody som med tiden blir namnet på allas läppar, som ska lämna ett bestående avtryck på en stad där såväl jätteföretag som kriminalitet härskar. Kända spel: Cyberpunk 2077

Yoshi

Miyamoto ville från start att Mario skulle rida på en dinosaurie. NES-kraften räckte inte, men med SNES ändrades allt. Super Mario World blev Yoshis värld. Sköna, gröna Yoshi är karisma från topp till tå. Hans löjligt långa tunga är ett signum. Snart fick han en egen serie där han ömsom gjordes i både garn och tyg. Det passar vår mjuka, varma dinokompis.

Kända spel: Yoshi's Island, Yoshi's Story, Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World

Citat: "Yoshi! Yoshi!"

Trevor Philips

En gång hade GTA tysta protagonister. Det är svårt att tänka sig när man ser – hör! – Trevor. Hjälte? Nåja. Man kan summera det så här: Trevor är den första GTA-huvudpersonen som verkligen gifter sig med allt kaos, våld och död man kan sprida kring sig. Trevor är kaos. Han är impulsstyrd. Rockstar-giganten Dan Houser säger att Trevor "dödar utan ånger, som en sann psykopat", men att det faktiskt finns en sentimental sida "när det passar honom".

Kända spel: Grand Theft Auto V

Citat: "Now go. I need to meditate. Or masturbate. Or both"

Link Några få pixlar, mängder med polygoner, celshading. En liten pojke, en ung man. Link har visat många olika sidor under sina knappa 40 år i Nintendo-spelarnas tjänst, men har alltid varit en länk till det stora Hyrule-äventyret. Hjälten i den gröna tunikan som svingar Mästarsvärdet och spelar på okarinan är i princip en ny inkarnation i varje spel, men han är alltid vår Link. Ondskans baneman, den utvalde och Zeldas sista hopp när mörkret faller. Kända spel: The Legend of Zelda, Zelda: A Link to the Past, Zelda: Ocarina of Time, Zelda: Wind Waker, Zelda: Breath of the Wild, Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "..." Alan Wake Hans namn är Alan Wake, och han är författare – med skrivkramp. Det är illa nog, men det ska snart bli värre för den trötta, sökande Alan när han förlorar den kanske enda människan han håller av. Lyckligtvis är Alan inte bara trött, han är envis också. Hon som han förlorat ska han rädda, och med nyfunnet hjältemod beger sig Alan ut på en resa rakt in i mörkret. Kända spel: Alan Wake, Alan Wake 2

Citat: "Steven King once wrote that nightmares exist outside of logic and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story the victim keeps asking why, but there can be no explanation and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake, I'm a writer" Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Duke Nukem

Det finns actionhjältar, och det finns Duke Nukem. De tidigare spelen i all ära, men det var i Duke Nukem 3D som kyrkkaffet sattes i halsen. Duke hade fått karaktär – och vilken karaktär sen! Macho och kung av både våld och oneliners. Med cigarren i mungipan gav han sig ut på en kaotisk resa från jorden till månen och tillbaka. Hail to the king, baby!

Kända spel: Duke Nukem, Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever

Citat: "It's my way, or... Hell, it's my way!"

Simon Belmont

Född: 1669. Ålder: tidlös. Simon Belmont är den första Castlevania-hjälten. Han har inte varit särskilt aktuell på över 30 år, men spelvärlden minns. Vi minns hur han och hans piska dräpte Dracula och hur han flera år senare samlade ihop Draculas kropp för att bryta en förbannelse. Låt gå att översättningen skavde: "What a horrible night to have a curse." Simon föddes för att förinta Dracula. Det ligger i hans blod och han tränades från barnsben.

Kända spel: Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest

Citat: "On my honor as a Belmont... I will destroy you!"

Donkey Kong För 44 år sedan äntrade Donkey Kong världen som en antagonist. En King Kong. Marios nemesis. Med tiden blev Donkey Kong mjukare och fick Kurt Olsson-frisyr. Donkey Kong Country innebar en stor comeback – även om den apa han en gång var i själva verket är Cranky Kong. Nåja, Kong-familjeträdet är lite komplicerat, men bananerna är i alla fall schyssta! Kända spel: Donkey Kong, Donkey Kong Country, Donkey Kong 64, Donkey Kong Country Returns

Citat: "It is on... like Donkey Kong!" Joel Miller Joel är en överlevare i en döende värld som han inte längre vill vara en del av. Han har inga "fucks" kvar. Han har förlorat det som betydde något. Men när han tar Ellie under sina vingar väcks något till liv. Bit för bit pusslas ett krossat hjärta ihop – i alla fall så gott det går. För att ha behålla sin nya mening med livet är Joel beredd att gå så långt som det krävs. För långt? Kända spel: The Last of Us, The Last of Us Part I, The Last of Us Part II

Batman

Batman-spelen var okej. Ibland bra, ibland risiga. 2009 lyckades Rocksteady med något ingen gjort förut; i Arkham-serien blev han en lika självklar spelhjälte som film- och serietidnings-ikon. Läderlappen kräver knappast något närmare presentation. En ung Bruce Wayne såg sina föräldrar kallblodigt mördas och han gav sig själv en livsuppgift: att frälsa Gotham City från ondska. Han tränade för att bli perfekt. Han tränade för att bli Batman.

Kända spel: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego Batman: The Videogame, Injustice: Gods Among Us

Citat: "There's no escape Joker. I will find you"

54 Leon Scott Kennedy

Leon Scott Kennedy

Resident Evil är en serie med flera mästerverk, men störst av alla är kanske tvåan och fyran (såväl original som remakes). Av en händelse spelar Leon S. Kennedy huvudrollen i båda. I Resident Evil 2 är han en rookie-polis, som första dagen på nya jobbet kastas in i ett zombiekaos. Det sätter sina spår. Sex år senare har han härdats och personligheten vässats ytterligare. Han sätter sin yrkesstolthet högt men drar sig inte för ostiga, kaxiga oneliners.

Kända spel: Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 4 (2023)

Citat: "Where's everyone going? Bingo?"

Arthur Morgan Efter GTA V-trion gick Rockstar tillbaka till en protagonist, men som i gengäld blev komplex som få. Arthur Morgan är en utmejslad person – kall, tänkande, rå men även lekfull, lojal och med en skämtsam sida. Allt detta samtidigt som du kan sätta din egen prägel på honom. Göra honom till din. Redan när Red Dead 2 startar är Arthur en maktfaktor, men inget kan förbereda honom på det som väntar. En vild, inre bergochdalbana vid Vilda västerns slut. Kända spel: Red Dead Redemption 2

Citat: "You know, all that ever mattered to me was loyalty. It was all I knew. It was all I ever believed in..." Ratchet En föräldraslös lombax och mekaniker som växer upp på Veldin, och drömmer om galaktiska äventyr. När den lilla roboten Clank kraschlandar behöver Ratchet inte drömma längre. De två blir en duo, bästa vänner och ger sig tillsammans ut på en resa fylld med vansinniga vapen, oräkneliga planeter och oväntade svar på vilka de är. Men oavsett hur tufft det än blir tar Ratchet kaoset med en klackspark, ett självsäkert leende och ett enormt hjältemod. Kända spel: Ratchet & Clank, Ratchet & Clank: A Crack in Time, Ratchet & Clank (2016), Ratchet & Clank: Rift Apart Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Samus Aran

Dude, hon är en lady! Personen bakom rymddräkten i Metroid är en av spelvärldens tidigaste twistar. Men bara för att kvinnan klivit fram ur skuggorna hindrar det inte Samus Aran från att fortsätta vara gåtfull. Uppfostrad av fågelfolket Chozo, före detta rymdpolis, numer prisjägare. Yrkesbanan till trots kämpar hon för det goda. Men Samus Aran fortsätter vara hemlighetsfull. En stoisk hjältinna som går sin egen, ensamma väg.

Kända spel: Metroid, Super Metroid, Metroid Prime, Metroid Dread

Citat: "Don't worry... I'll end this. Once and for all"

Alucard

Adrian Fahrenheit Țepeș är mer känd som Alucard. Gissa vad det blir baklänges? Draculas son är hälften man, hälften vampyr. Fadern präglade Alucards uppväxt, och Dracula menade att de milda, mänskliga sidorna mest var i vägen. Till sist var det människomoderns sista ord som fick Alucard att vända Dracula ryggen. Namnet valde han där och då för att symbolisera att han var sin fars motsats – men alltjämt med den bleka skönheten och styrkorna hos en vampyr.

Kända spel: Castlevania III: Dracula's Curse, Castlevania: Symphony of the Night

Citat: "You must always remember that the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing..."

Ellie Williams En tonårstjej som, till skillnad från Joel, inte minns världen innan undergången. Detta präglar henne och kanske är det tack vare denna uppväxt som hon lyckas hålla fast vid hopp, humor och glädje. En motpol till han som blir hennes fadersfigur, Joel. Inte ens Ellie går förstås oskadd genom sorger. I andra The Last of Us axlar Ellie huvudrollen – och en börda. Traumat bär hon ensam. Hämden är hennes att utkräva. Oskyldigheten finns inte kvar. Kända spel: The Last of Us, The Last of Us Part I, The Last of Us Part II

Citat: "After all we've been through. Everything that I’ve done. It can’t be for nothing" Jim Raynor En cowboy i rymden. Det låter som en kulturkrock, alternativt ett recept för att överleva det sci-fi-kaos som Starcraft står för. James Eugene "Jim" Raynor var en ordningsman som blev rebell, alltid med viljan att göra det rätta. En "good guy" i ett universum som inte har så många kvar. Dessutom en vän. Någon som skapar och bygger förtroende, hos både kungligheter och före detta meningsmotståndare. Hans superkraft: han är Jim Raynor. Kända spel: Starcraft, Starcraft II: Wings of Liberty, Heroes of the Storm

Thrall

Thrall föddes som Go'el. Shaman, warchief, orc-father, Warcraft-ikon. Hans betydelse för Blizzards fantasyvärld är blytung. Då han är orc kan man anta att Thrall är brutal. Fel. Han är en hederlig och klok man. Snäll och vänlig – åtminstone för hans allierade. Om någon försöker skada hans folk tvekar inte Thrall att utdela dödsstraff med sin Doomhammer.

Kända spel: Warcraft Adventures: Lord of the Clans, Warcraft III, World of Warcraft

Citat: "This land is rugged and beautiful, much like the place from which my people originally come"

Alyx Vance

Ett tekniskt geni och en ännu bättre vän. Oförtröttligt och med ett leende på läpparna kämpar hon mot Combine. Eli uppfostrar henne på egen hand efter moderns död och är också han som bygger Alyx vän (och livvakt), roboten Dog. Ett nära band knyts också till Gordon Freeman, och tillsammans tar de upp kampen mot en gemensam fiende. Då Gordon inte talar blir istället Alyx rösten i Half-Life 2. Den är stark, och blir starkare i Half-Life: Alyx.

Kända spel: Half-Life 2, Half-Life: Alyx

Citat: "Man of few words, aren't you?"

Max Payne Hans namn summerar Max Payne bra, för traumat blev maximalt för Max när både hans fru och babydotter mördades. En tragedi som omformade New York-snuten i grunden. Hans humor är becksvart och makaber, och lika blek är synen på världen. Ansiktet har förändrats genom spelen men rösten har varit densamma, tillhörandes James McCaffrey. En hårdkokt antihjälte och en ordsmed, vars monologer klär Max Payne-spelen i en unik skrud. Kända spel: Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Max Payne 3

Citat: "The way I see it... there're two types of people: those who spend their lives trying to build a future. And those who spend their lives trying to rebuild the past" Pac-Man En gul boll med ett stort gap som glupskt mumsar i sig allt i sin väg. Spelet som delar hans namn har följts av oräkneliga uppföljare och spin-offs, men det är 1980 års Pac-Man som är skälet till varför vi är här idag. Inspirationen bakom honom är en pizza, och gapet markerar en slice som tagits bort. Mer komplicerat än så behöver det inte vara för att skapa en ikon. Kända spel: Pac-Man

