93-7 – aj aj aj! Zlatan Ibrahimovic fick bara 7 procent av rösterna när han ställdes mot The Witcher 3-Geralt i första omgången av vår omröstning om bästa spelhjälten. Om det säger något om framtiden för häxkarlen återstår att se: andra omgången är igång, och där ställs han mot Assassin's Creed-Ezio. Var med och rösta!

Utöver det pratar dagens Fragzone-fredag om att Sony börjat hyra ut PS5:or i Storbritannien – vi som minns 90-talet blir lite nostalgiska. Vi spekulerar också i om det blir något The Last of Us 3 eller ej – Druckmann har antytt det senare.

Allt detta och mycket mer i Fragzone-fredag. Vi ses live klockan 14 eller när du vill i efterhand!