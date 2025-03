Split Fiction är här!

Helgen är här! Den kommer med retro, rymd, tvagning och kraftuttryck. Framför allt kommer den med spel. Split Fiction är här, Powerwash Simulator är en evergreen, Kingdom Come 2 fortsätter locka och Jonas tar Switch på en avskedsturné. Vilken helg!

Vad spelar du i helgen?

Robin Andersson

Suikoden I & II HD Remaster släpps, och i helgen ska jag för första gången sätta tänderna i denna spelserie!

Daniel Sjöholm

Skulle bara in och "kolla vad som hänt sen sist". Nu är jag helt fast i No Man's Sky igen. Älskar att börja om i sådana här spel. Nu ska det bli perfekt. #vaknanakenpåenplanet

Jonas Vågström

Med tanke på att Switchen snart blir utbytt håller jag på att återbesöka diverse titlar till systemet. Ett sorts ärevarv kanske man kan säga. Super Mario Odyssey är strax avklarat och då väntar Metroid Prime Remastered!

Mike Stranéus

Wallace & Gromit-DLC (även kända som Tomas & Fredrik) till Powerwash Simulator. Något annat vore en skandal.

Tomas Helenius

Dotter har gjort helt klart att i helgen spelar vi Split Fiction.

Fredrik Eriksson

Ender Lillies är en liten metroidvania-pärla, och något av ett Dark Souls i 2d. Mest mys men också en del kraftuttryck.

Johan Lorentzon

Äventyret i medeltida Tjeckien fortsätter i Kingdom Come.

Joakim Kilman

Do No Harm, en Lovecraft-inspirerad läkarsimulator, släpptes nyligen. Låter som ett kul koncept, så jag hade tänkt ge det en chans. Annars detektivpyssel i The Roottrees are Dead eller psykedeliska pixlar i Everhood 2.