Och så var de sexton kvar. Sexton hjältar som är ett par pixlar höga eller är byggda av oräkneliga polygoner. De har alla tagit sig hit genom att stå upp mot tungt motstånd, och nu möter de varandra. Mega Man mot Lara Croft, Doomguy mot Sonic, Duke Nukem mot Batman.

Ja, du hör. I åttondelsfinalerna är det idel ikoner som återstår, men nu ska ännu en gång hälften obönhörligen röstas bort. Vilka står kvar? Vilka faller? Det är era röster som avgör hjältarnas öde.

Duellerna pågår veckan ut. Rösta innan söndag blivit måndag. Må bästa hjältar vinna!

Så här går det till 64 hjältar ska bli 1. Sextiofyra hjältar kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi avgör vem världens bästa hjälte är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: Mario slog Manny Calavera: 78 mot 22 %, och sedan brorsan Luigi: 72 mot 28 %. Guybrush knäckte Rayman (62 mot 38 %), och tog sedan ner James Bond med 57 %. Mario Med Mario skapades inte bara en knubbig rörmokare utan en hel bransch. Till en början stampade han på goombas och räddade Peach, men snart blev plattformshjälten en mångsysslare. Kartförare, OS-guldmedaljör, papperstunn, 3d-pionjär, ja, till och med en doktor. I över 40 år och hundratals spel har Mario verkat i spelarnas tjänst. Vilken kille! Kända spel: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros.

Citat: "It's a-me, Mario!" Guybrush Threepwood Ibland är självinsikt dåligt. Guybrush är klumpig och socialt bortkommen, men vill bli en mäktig pirat. Frågan är: hur hade peka och klicka-världen sett ut om lintotten insåg sina brister? Vi får tack och lov aldrig svaret. Guybrush må sakna en del men hans naivitet och rappa tunga (vassare än svärdet!) är en av hemligheterna bakom Monkey Islands storhet. Kända spel: The Secret of Monkey Island, Return to Monkey Island

Detta har hänt: Solid Snake tog ner Darth Revan (73 %) och knäckte sedan B.J. Blazkowicz (67 %). Geralt slaktade Zlatan (med hela 93 %!), slog sedan Ezio Auditore (78 %).

Solid Snake

Solid Snake, Old Snake, Iroquois Pliskin, David. Kär "snake" har många namn. Ett av barnen som föddes i klonprojektet Les Enfants Terribles. Han kom att bli en stor krigshjälte som tre gånger om hindrade kärnvapenkatastrofer, men också stämplats som terrorist. Det hårda, professionella skalet är svårt att infiltrera och känslorna är djupt begravda i honom.

Kända spel: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Citat: "I’m no hero. Never was, never will be"

Geralt of Rivia

Att åta sig det äventyr som är Witcher-trilogin kräver någon alldeles särskild. Det krävs en vit varg. En häxkarl. En witcher. En Geralt. Hans bistra, ärrade uppsyn och fåordiga gruffande ger ett kallt intryck, men då och då blixtrar de kattlika ögonen till. Starka band till ett fåtal finns, som Triss, Yennefer, Ciri, Dandelion och Zoltan. Humor finns också (ytterst torr), synen på världen är pragmatisk och tungan är lika vass som hans silversvärd.

Kända spel: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt

Citat: "This world doesn't need a hero. It needs a professional"

Detta har hänt: Lara gjorde processen kort mot Astro Bot (84 %), och tog sedan ner John Marston (76 mot 24 %). Mega Man slog Altaïr tydligt (73 %) men det blev hårdare mot Commander Shepard (58 %). Lara Croft Lara Croft är större än Tomb Raider. Med dubbla pistoler sköt hon sig med självklarhet in i en värld som inte hade sett så många hjältinnor. Lara skändade gravar, fällde dinosaurier och tog oss med till Atlantis, Egyptens pyramider och isgrottor. Men. Hon tog oss också med på en lång, personlig resa. En där hon gick från ensidig till en skör, stark actionhjältinna. Kända spel: Tomb Raider, Tomb Raider: Legend, Tomb Raider (2013)

Citat: "The extraordinary is in what we do, not who we are" Mega Man Rock var en robot som skapades med syftet att assistera briljanta Dr. Light i hans labb. Ödet och en annan doktor, ondskefulle Wily, gjorde att Rock frivilligt lät sig byggas om till en robot rustad för krig. Så starkt var Rocks patos. Han blev Mega Man som i snart fyrtio år kämpat för fred och rättvisa. En blå skapelse som drivs av solenergi. En riktig solstråle, kort sagt. Kända spel: Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

Detta har hänt: Agent 47 tog ner Tommy Vercetti (65 mot 35 %), innan det blev toktajt mot Nate Drake (elva röster!). Gordon Freeman vann mot CJ (86 %), tog sedan Spider-Man med 72 %.

Agent 47

Genetiskt modifierad för att bli världens mest effektiva lönnmördare. Finns det en hjälte här? Därom råder delade meningar. Klart är att den renrakade danska skallen med den ikoniska streckkoden i nacken har många liv på sitt, ehum, samvete. Å ena sidan: onda människor har dött. Å andra sidan: Agent 47 utför morden på beställning. Han får synnerligen bra betalt.

Kända spel: Hitman: Codename 47, Hitman: Blood Money, Hitman 3

Citat: "Names are for friends, so I don't need one"

Gordon Freeman

"The right man in the wrong place can make all the difference in the world." Sagt av fjolårets bronsmedaljör i skurkturneringen, G-Man, om doktor Gordon Freeman. En man med färre ord, men där handlingarna smäller högre. Freeman är en fysiker som efter ett katastrofalt experiment rustar sig med kofot och agerar förkämpe för sig själv och hela mänskligheten. Att mannen med det ikoniska getskägget blivit älskad utan att yppa ett ord är fascinerande.

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2

Citat: "..."

Detta har hänt: Doomguy vann stort mot Claire Redfield (75 %), tog sedan Deckard Cain med 69 % (?). Sonic tog Arthas Menethil (65 %) och därefter självaste Kratos, med 56 %. Doomguy Doomguy har egentligen inget namn, då poängen att spelaren ska kliva in i rollen som honom. Ändå vet alla vem Doom Slayer (som han också kallas) är. En marinsoldat från jorden som utkämpar helvetet på Mars för att sedan stoppa helvetets demoner hemma på jorden. Ingen rast och ingen ro, som du märker. Lyckligtvis är Doomguy odödlig – i alla fall i modern tappning. Supersoldaten behöver varken äta, dricka eller, eh, uträtta behov. Kända spel: Doom, Doom 2, Doom 3, Doom (2016), Doom: Eternal

Citat: "Rip... and... tear!" Sonic the Hedgehog Färgen var tagen från Segas logga, skorna influerades av jultomten och Michael Jackson, medan attityden tankades från Bill Clinton. Vilken soppa. Vilken succé! På samma gång som Sonic blev Segas svar på Mario blev han också sin egen blå best. En igelkott med en räv bakom örat, vars spel inte alla gånger hållit måttet men som lyfts av supersnabba Sonic. Kända spel: Sonic the Hedgehog, Sonic Mania, Sonic Frontiers

Detta har hänt: Med 67 % av rösterna slog Master Chief ut Jill Valentine innan Indiana Jones togs ner (57 %). Link vann furstligt mot Alan Wake (85 %) och nästan lika stort mot Yoshi (82 %).

Master Chief

Han föddes som John, blev John-117 när han drillades från barnsben, och många år senare är han Master Chief. Att vi bara skymtat mannen under hjälmen gör detsamma, för hjälmen är synonym med Master Chief. Den är hans "ansikte". Steve Downes, rösten bakom, har sagt att han fick fria tyglar för att utveckla personligheten, men i slutändan ströks mycket. Det blev bäst så. Master Chief handlar mindre om ord och mer om handling.

Kända spel: Halo, Halo 2, Halo 3, Halo: Reach, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo 5: Guardians, Halo Infinite

Citat: "Wake me... when you need me"

Link

Några få pixlar, mängder med polygoner, celshading. En liten pojke, en ung man. Link har visat många olika sidor under sina knappa 40 år i Nintendo-spelarnas tjänst, men har alltid varit en länk till det stora Hyrule-äventyret. Hjälten i den gröna tunikan som svingar Mästarsvärdet och spelar på okarinan är i princip en ny inkarnation i varje spel, men han är alltid vår Link. Ondskans baneman, den utvalde och Zeldas sista hopp när mörkret faller.

Kända spel: The Legend of Zelda, Zelda: A Link to the Past, Zelda: Ocarina of Time, Zelda: Wind Waker, Zelda: Breath of the Wild, Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "..."

Detta har hänt: Duke Nukem tog vampyrjägaren Simon Belmont (65 %) och Donkey Kong (55 %). Batman slog å sin sida Leon S. Kennedy med 66 %, och därefter Arthur Morgan (58 %). Duke Nukem Det finns actionhjältar, och det finns Duke Nukem. De tidigare spelen i all ära, men det var i Duke Nukem 3D som kyrkkaffet sattes i halsen. Duke hade fått karaktär – och vilken karaktär sen! Macho och kung av både våld och oneliners. Med cigarren i mungipan gav han sig ut på en kaotisk resa från jorden till månen och tillbaka. Hail to the king, baby! Kända spel: Duke Nukem, Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever

Citat: "It's my way, or... Hell, it's my way!" Batman Batman-spelen var okej. Ibland bra, ibland risiga. 2009 lyckades Rocksteady med något ingen gjort förut; i Arkham-serien blev han en lika självklar spelhjälte som film- och serietidnings-ikon. Läderlappen kräver knappast något närmare presentation. En ung Bruce Wayne såg sina föräldrar kallblodigt mördas och han gav sig själv en livsuppgift: att frälsa Gotham City från ondska. Han tränade för att bli perfekt. Han tränade för att bli Batman. Kända spel: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego Batman: The Videogame, Injustice: Gods Among Us

Detta har hänt: Samus Aran vann med 79 % av rösterna mot Alucard, och tog sedan Jim Raynor med 72 %. Max Payne knäckte Pac-Man (72 %) och sedan Thrall (63 %).

Samus Aran

Dude, hon är en lady! Personen bakom rymddräkten i Metroid är en av spelvärldens tidigaste twistar. Men bara för att kvinnan klivit fram ur skuggorna hindrar det inte Samus Aran från att fortsätta vara gåtfull. Uppfostrad av fågelfolket Chozo, före detta rymdpolis, numer prisjägare. Yrkesbanan till trots kämpar hon för det goda. Men Samus Aran fortsätter vara hemlighetsfull. En stoisk hjältinna som går sin egen, ensamma väg.

Kända spel: Metroid, Super Metroid, Metroid Prime, Metroid Dread

Citat: "Don't worry... I'll end this. Once and for all"

Max Payne

Hans namn summerar Max Payne bra, för traumat blev maximalt för Max när både hans fru och babydotter mördades. En tragedi som omformade New York-snuten i grunden. Hans humor är becksvart och makaber, och lika blek är synen på världen. Ansiktet har förändrats genom spelen men rösten har varit densamma, tillhörandes James McCaffrey. En hårdkokt antihjälte och en ordsmed, vars monologer klär Max Payne-spelen i en unik skrud.

Kända spel: Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Max Payne 3

Citat: "The way I see it... there're two types of people: those who spend their lives trying to build a future. And those who spend their lives trying to rebuild the past"

