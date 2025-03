18.00 i kväll läser du FZ:s recension av Assassin's Creed Shadows. FZ High Score-deltagarnas tippning har vi redan nu. Ert genomsnitt landar på 77 av 100. I Opencritic-paritet med senaste spelet, Mirage (76), men en bit från trilogin Origins, Odyssey och Valhalla (85, 84, 83).

Juryn är dock fortfarande, som man säger på engelska, "out". 18 läser du ju inte bara vår recension utan också resten av världens tyck. Det är då facit vecklas ut och ett snitt tar form.

Vilket betyget hoppas du på, och hur röstade du?

Första säsongen av FZ High Score går in på upploppsrakan, men det finns fortfarande två spel att tippa på och många poäng att tävla om. Häng med i första säsongen, och alla framtida, här. Härnäst ska vi försöka spika Atomfall och The First Berserker: Khazan. Båda har i skrivande stund deadline i slutet av arbetsveckan. Missa inte att tippa!

Och missa inte heller att vi streamar Assassin's Creed Shadows klockan 18.00 i kväll.