FZ High Score är tävlingen där vi gissar kritikernas snittbetyg för spel. Nu är stunden inne att kolla hur det gick för Assassin's Creed Shadows.

81 var betygssnittet kl. 15 i dag.

Klockan 15 i dag, torsdag, var snittbetyget 81 av 100 hos samlingssiten Opencritic. Det är ungefär samma snitt som för Origins, Odyssey och Valhalla. Men hur nära kom du?

Vi kan konstatera att ingen längre har gissat rätt på alla spel, och vi har nu en ensam ledare: @zsm på 39 poäng. På delad andraplats ligger @BlueTeam och @joedanger med 37 poäng. Men ni var ett gäng som gissade rätt på Assassin's Creed-betyget och inkasserade 15 poäng var för det.

Två spel återstår att gissa betyg på denna första säsong av FZ High Score, nämligen Atomfall (deadline att gissa vid midnatt!) och The First Berserker: Khazan (deadline i morgon). In och gissa snittbetyget!!

Regler och annat för FZ High Score läser du om i rutan nedan.