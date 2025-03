Strax innan 14 i dag läste vi av kritikernas snittbetyg för The First Berserker: Khazan på Opencritic. Det snittar 80 av 100 efter 43 kritikerbetyg. Med det stänger vi säsong 1 av FZ High Score, tävlingen där du tippar snittbetygen för ett gäng spel. Och därmed har säsongens sista poäng delats ut och vi har en slutställning!

@Silvarn och @zsm delar förstaplatsen med 54 poäng vardera. Nära 11 poäng per omgång i snitt – urstarkt, stort grattis! På bronsplats hittar vi vår egen @Jonas Vågström, tre poäng efter toppen.

Kolla in topp 100-länken för... ja, topp 100, plus din egen placering. Det krävdes 36 poäng för att vara bland de 100 bästa. Men här är toppskiktet:

Topp 5 (eller 6) säsong 1 av FZ High Score. Kolla in topp 100-listan.

Denna första säsong av FZ High Score gick det att gissa betyg för fem spel. Säsong 2 är redan igång (skrolla ner på sidan) och pågår till sista juni. Där blir det fler spel (okänt hur många, det kan fyllas på under resans gång). Skynda dig att delta, det är deadline för South of Midnight och Commandos: Origins tidigt nästa vecka. Längre fram väntar Doom: The Dark Ages, Elden Ring-avstickaren och Death Stranding 2. Rafflande!

