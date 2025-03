Ninja-helg.

Rödvit spelhelg. Nej, vi talar inte om Danmark utan om den uppgående solens land: Japan. Assassin's Creed Shadows är stekhett, men det finns förstås fler samurajstinna titlar. Ghost of Tsushima gör jobbet, och är perfekt att spela i väntans tider på Ghost of Yōtei.

Vi jagar även krigsförbrytare från andra världskriget, smäller upp sovjetiska städer och pixelkrigar. Vilken helg det blir! Vad spelar du?

Johan Eklund

Dräper mongols och förrädare i Ghost of Tsushima.

Fredrik Eriksson

Assassin's Creed Shadows. Resan fortsätter. Nykär är jag. Vackert är det.

Mike Stranéus

Det vankas Metal Slug-weekend. Pixlar i världsklass. Co-op i soffan. Och svordomar deluxe.

Joakim Kilman

Jag är nyfiken på The Darkest Files, om jakten på krigsförbrytare efter andra världskriget. Sedan vill jag spela mer av det härligt märkliga och groteska Look Outside. Kolla upp det.

Mikael Berg

Jag ska bygga den bästaste sovjetstaden som nånsin sovjetat i Workers & Resources: Soviet Republic!

Jonny Myrén

Kom aldrig in i Avowed, så nu hoppar jag över till Eternal Strands och dess fysikbaserade strider.

Tomas Helenius

Väldigt lite på grund av släktinvasion, men det ska nog gå att smyga in lite snooker i Virtual Pool 4.

Jonas Vågström

Helldivers 2 senaste warbond har cowboytema som jag är sugen på att spana in. Sen hägrar backloggen och där finns det alltid nåt att ta sig an!