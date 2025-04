Layton är tillbaka!

I går hände det! Nintendos stora Switch 2-show. Vi fick releasedatum och pris, men förstås också spel i stora lass. Nintendos starka varumärken gav oss exempelvis open world-racingen Mario Kart World, Metroid Prime 4, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment och nya plattformsäventyret Donkey Kong Bananza.

Men det var långt ifrån allt. Fromsoftware chockade spelvärlden med sitt Switch 2-exklusiva The Duskbloods. Cyberpunk 2077 är på väg till konsolen, liksom Borderlands 4, Deltarune, Ios James Bond-spel, Split Fiction, och Professor Layton and the New World of Steam. Dessutom skymtade det hett efterlängtade Hollow Knight: Silksong, och det ska släppas i år. Äntligen!

Pust! Det bjöds på en hel och samtliga filmer hittar du här. Vilket (eller vilka!) Switch 2-spel ser du allra mest fram emot?