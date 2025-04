I torsdags släpptes de första recensionerna av South of Midnight, och under helgen har ytterligare tyck tickat in. Nu låser vi betyget. Efter 87 recensioner landar Opencritic-snittet på 78. Grattis ni som spikade betyget. Ni inkasserar 15 poäng att ta med sig in i andra säsongen av FZ High Score.

Snittgissningen var 77, så väldigt många var väldigt duktiga! Hela 40 stycken lyckades spika South of Midnight-betyget, men det är lång tid och många spel kvar i säsong två...

En säsong som har flera stortitlar: Death Stranding 2, Elden Ring Nightreign, Doom: The Dark Ages och Mario Kart World till Switch 2.Även om du inte var med från första spelet finns det många poäng kvar att kämpa om. Ytterligare (minst!) nio spel att tippa på. Du kan komma ikapp och förbi.

Spikar du får du 15 poäng. En poäng ifrån? 9 poäng, och så vidare. Alla regler här.