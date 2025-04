Mot spelhelgen, och vidare!

Efter en vecka som handlat om dyra spel, dyra konsoler och pengar, pengar, pengar känns det skönt att något av det mest värdefulla vi har väntar: spelhelg. Ett par dagars andningspaus där vi kan sjunka in i olika spelvärldar och bara vara. Assassin's Creed Shadows, The Last of Us 2 (kanske börja kika på säsong två?), Impostor Factory och så vidare. Vad spelar du?

Fredrik Eriksson

50 timmar med Assassin's Creed Shadows. Känslan just nu är att det är det bästa i serien på tio år. Men! Det är många timmar och äventyr kvar.

Mike Stranéus

Resan fortsätter i AC: Shadows. Ett mycket kompetent hantverk.

Jonny Myrén

Får jag nån tid över så blir det The Last of Us Part II på pc. Makalöst bra spel och en faktiskt duglig portning den här gången.

Tomas Helenius

Massa roligt – är grab... gubbhelg med bärs och bilspel! Lär bli piskad till skum i rallycross (Dirt Rally 2), men siktar på revansch på Nordslingan (ACC) och Spa (AMS2). Och kanske lite Wreckfest 2-kaos som avslut.

Mattias Frost

Tyckte verkligen om To the Moon när det släpptes. Är konceptet lika tilltalande 14 år (!) senare? I helgen är det dags för Impostor Factory på Steam Deck.

Mikael Berg

Mer Songs of Syx! Fasen vilken guldklimp!

Joakim Kilman

Bland nya releaser är jag nyfiken på pusselspelet Blue Prince, Crashlands 2 och Commandos: Origins. Får se vad som hinns med.

Johan Olander

Jahapp, då har man trillat dit på Farming Simulator 25 igen då.

Johan Lorentzon

Kommer fortsätta lösa pussel i Commandos: Origins.

Jonas Vågström

Jag kommer att ikläda mig rollen som skrivbordsgeneral i Tempest Rising – recension kommer!