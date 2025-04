På vita duken: Super Mario, Tetris, Minecraft, Sonic, Uncharted, Tomb Raider, med flera. Tv-serier: Fallout, The Witcher, Arcane, Castlevania och hyperaktuella The Last of Us. Det finns gott om spel som blivit film eller tv-serie, men skattkistan är djup och det finns mycket kvar att ösa ur.

Skillnaden jämfört med då och nu är att det förr släpptes väldigt mycket skit, och att mycket i dag är bra skit. Med detta sagt, vilka spel skulle vara lämpliga att ta klivet och bli film eller tv-serie?