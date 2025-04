Både Indy och indie i helgen.

Hurra, det är spelhelg! Den firar vi med gamla klassiker (Turtles till NES), nygamla klassiker (stekheta Oblivion-remastern) och moderna klassiker (Indiana Jones and the Great Circle, nu till PS5). Häng med, det blir skitkul!

Dessutom: Assassin's Creed Shadows, evigt unga Baldur's Gate 3, Last of Us 2, med mera. Det spelar vi. Vad spelar du?

Robin Andersson

Jag har kommit fram till det sista spelet i Turtles-samlingen – Teenage Mutant Ninja Turtles på NES! Den här ökända klassikern känner jag främst till från de legendariska Angry Video Game Nerd-avsnitten på YouTube. Jag har aldrig spelat det själv – så jag är riktigt taggad på att äntligen ta reda på om det verkligen lever upp till sitt brutala rykte!

Mike Stranéus

Backloggen är full. Och ändå (idiot som jag är) får jag för mig att köpa Indiana Jones till fullpris. Let's do this Doctor Jones.

Johan Lorentzon

Är på träningsläger hela helgen men kommer ta en närmare titt på Oblivion-remastern när tid ges.

Mikael Berg

Är för närvarande uppe i Norrland och spelar in en dokumentär, men kommer hem till lördagen och då ska det gibbas järnet! Baldur's Gate 3, Last Epoch och Songs of Syx står alla på menyn.

Fredrik Eriksson

90 timmar in i Assassin's Creed Shadows anar jag – eventuellt! – en ände. Om det sker i helgen är dock tveksamt. Om jag vill att det ska ta slut är ännu mer tveksamt.

Jonny Myrén

Jag fortsätter att hamstra allt det roligaste ammot och sprängmedlen i The Last of Us Part 2, "fÖr DEt KaN jU bEHöVaS SeNarE"

Tomas Helenius

Firar det pågående världsmästerskapet i snooker med att lajva Ronnie O'Sullivan och lira snooker i Virtual Pool 4. (Förutsägelse: jag kommer vara sämre.)

Joel Olsson Svanfeldt

Jag tänker ratta runt i Forza Motortsport och eventuellt även Wreckfest då jag fått låna en Fanstec med Direct Drive. Ska du också banrejsa i helgen så har du nu blivit varnad.

Joakim Kilman

Jag är inte helt såld än så länge, men jag tänkte ge Clair Obscur en ordentlig chans.

Jonas Vågström

Jag kommer att fortsätta vara nostalgisk i både Tempest Rising och Oblivion Remastered, två kanonspel som påminner om svunna tider!