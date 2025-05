Vissa världar drar in oss mer än andra (se veckans quiz!). Just nu är Oblivion Remastered den fiktiva spelvärld vi dras till. Men vi har även Ghost of Tsushimas sagolika tolkning av gamla Japan, Night City som aldrig sover i Cyberpunk 2077, celshadade havsäventyret Zelda: Wind Waker, med mera. Det finns många spelvärldar. Om du fick drömma, var skulle du vilja bygga bo?