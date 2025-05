Rätt upp i techno-medeltiden!

Vi är på väg in i ett extra rafflande skede av pågående FZ High Score-säsong. Tre spel är avgjorda, och inom kort vet vi facit för två till: The Midnight Walk (vars deadline är passerad), och så Doom: The Dark Ages. Vid midnatt låser vi möjligheten att tippa, så se till att inte missa chansen. Du gissar här, och genom att skrolla ner till spelet. Du behöver vara inloggad för att tippa.

Doom-recensionerna, däribland läser du på fredag klockan 16.00. Med andra ord lär vi ha ett facit strax efter helgen. Fortsätter @wreckah "doominera" i toppen? Eller blir det någon ny raket?

Doom: The Dark Ages kräver knappast någon närmare presentation. Det är nästa del i Ids fps-serie, och tredje i trilogin som började med Doom (2016) och fortsatte i Doom Eternal (2020).