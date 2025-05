DOOM-edagen inträffar inte förrän nästa torsdag, men ett par i FZ-gänget har lyckats tjuvstarta den och redan börjat skjuta demoner i ansiktet. Övriga fördriver tiden med att städa bus i samma perspektiv som 90-talets GTA, fortsätta odla svamp på huden och rätta in sig i krigets kugghjulsled.

Och hur ser din spelhelg ut? Berätta i kommentarerna!

Jonas Vågström

Trots att jag redan spelat klart Doom: The Dark Ages i recensionssyfte [läses klockan 16 fredag! /red] återvänder jag kanske för att leta lite hemligheter. Annars kommer jag nog fortsätta samla timmar i Marvel Rivals, kan inte få nog av superhjältar!

Mike Stranéus

Recensionsspelar något som enklast kan sammanfattas med; "Let's be careful out there."

Tomas Helenius

Skjuta saker i ansiktet-helg! Doom: The Dark Ages.

Johan Lorentzon

Skriver in mig som ett kugghjul i Gears of War.

Fredrik Eriksson

Fuga: Melodies of Steel. En skock förmänskligade djurungar i en bombastisk dödsstridsvagn. Frågor på det?

Joakim Kilman

Hade tänkt testa Captain Blood av ren nyfikenhet, trots att det verkligen inte ser särskilt bra ut. Annars blir det säkert lite mer Drop Duchy (tänk Tetris möter Dorfromantik, ungefär) eller StarVaders.

Jonny Myrén

Tycks aldrig få mer än några minuter i The Last of Us Part II åt gången, men nu ska jag förhoppningsvis komma nånvart.

Johan Eklund

Reser tillbaka till forntida Japan i Ghost of Tsushima, efter att ha fastnat i Tower Defense-träsket i några veckor.