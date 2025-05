"Kör för fa-an!"

I veckan har spelvärlden fått tillökning i form av en demonbebis. Japp, Doom: The Dark Ages är äntligen här och betygen är höga. Kanske "doominerar" det din spelhelg? Eller så spelar du något mer jordnära som lika aktuella The Precinct? Eller någon riktig gammal goding som Zelda 2? Spelhelgen är fylld med möjligheter! Vad spelar du?

Fredrik Eriksson

Fuga: Melodies of Steel är en liten turordningstriumf. Mys! Rys är däremot Dead by Daylight. Det har hux flux blivit mitt och gängets Phasmophobia-arvinge. Oj vad vi dör.

Jonas Vågström

Jag kommer plikttroget att återvända till Helldivers II! Dags att rycka in igen och dra sitt strå till stacken – For democracy! For Super Earth!

Tomas Helenius

Tung 80-talskänsla när buset ska hållas i schack i The Precinct, allt till tonerna av sorgsen saxofon.

Mike Stranéus

Efter att ha spelat igenom The Precinct blev jag sugen på mer polislajvande. Så varför inte damma av L.A. Noire?

Johan Lorentzon

Är lite inne i en retrovåg och de lite märkliga tvåorna på NES så ska besöka Hyrule i det bespottade Zelda 2.

Jonny Myrén

Har blivit riktigt sugen på att lira lite Faster Than Light, så det får det bli.

Joakim Kilman

Dialogen är verkligen inte lovande, men hade tänkt ge The Precinct en chans. Annars kanske jag ser om det är motiverat med mer rymdkapitalismsatir i Savage Planet-uppföljaren.

Johan Olander

Fortsätter på min kombinerade bomulls- och kofarm i Farming Simulator 25.

Johan Eklund

Mitt hemland är fortsatt under attack – fortsätter med Ghost of Tsushima.

Joel Olsson Svanfeldt

Precis som Jonas ska jag skydda Super Earth in Helldivers 2. Dessutom ska jag kämpa i F1 Manager 2024 för att se till att SAAB F1 Racing tar sina första mästerskapspoäng!