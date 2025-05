19 maj 2015 släpptes The Witcher 3 och för en del av oss fanns ett före och ett efter. Originalet och The Witcher 2 i all ära, det blev trean som blev CD Projekts monumentala genombrott med över 50 miljoner sålda ex. Stort. Ja, så stort ansåg vi att spelet var att vi delade in recensionen i tre delar. Det har vi varken gjort förr eller senare. Det är talande. (Länkar till texterna undertill.)

The Witcher 3 (liksom föregångarna) bygger på Andrzej Sapkowskis värld och böcker om häxkarlen (!) Geralt. Spelen är dock sin egen grej, bortom romanerna, och efter hyggliga framgångar med ettan och tvåan fullkomligt exploderade det med The Witcher 3. Ett spel som var vad en uppföljare ska vara: större, bättre, snyggare. Open world? Nja, snarare en handfull gigantiska områden som i sig är öppna. Från ingenmanslandet Velen till karga övärlden Skellige.

The Witcher 4 är också på gång (men inte innan 2027). Första trailern ser du här.

Men idag är det The Witcher 3 vi ska fira och hurra för. Ett enormt spel som fick två minst lika briljanta expansioner: Hearts of Stone och den oväntat soliga finalen, Blood and Wine.

The Witcher 3: Wild Hunt (Recension, del 1 av 3) "...Och när jag svingar mig upp på min häst och sätter av i en vild galopp tillsammans med Vesemir genom White Orchards trollskogar och över eldsvedda ängar tänker jag bara på en sak: andra rollspel – och hur omöjligt det kommer bli att återvända till dem. Witcher 3 sätter en ny standard för i princip vartenda moment det tar i: tematiskt, berättarmässigt, grafiskt och, inte att förglömma, för alla dessa arma ickespelarkaraktärer. Äntligen finns det liv i de i andra spel så åsidosatta statisterna. En pojke skuttar runt på den leriga vägen mitt i en liten Bröderna Lejonhjärta-idyll och gnolar på en ramsa om kejsaren och hur han väter sin säng, varpå pojkens far plötsligt hejdar sig i arbetet och bannar sin son." Läs mer

The Witcher 3: Wild Hunt (Recension, del 2 av 3) "...Den första stora staden i Witcher 3 heter Novigrad – om du inte gjort en avstickare till Oxenfurt, det vill säga. Den är lika mycket ett imponerande som pulserande byggnadsverk. Fiskmarknaden svämmar över av folk, ett teatersällskap förbereder eftermiddagens föreställning och på torget hänger röken tjock samtidigt som folkmassan skriker av upphetsning. Den fanastiska Order of the flaming rose, som vi känner igen från första Witcher, ger sig inte förrän de har bränt hela världens trollpackor på bål. Världen låter gränslös men samtidigt är CD Projekt Reds värld en sandlåda med en hake. För det här är mer Inquistion än Skyrim, världen är inte sömlös. Ett faktum åtminstone inte jag ligger sömnlös över. Snarare det motsatta." Läs mer