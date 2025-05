Så var det dags igen: två lediga dagar (för många av oss), som lämpligtvis läggs på att spela igenom något nytt, något gammalt eller något mittemellan. Vad valet faller på skiftar: FZ-folket redovisar sina spelplaner här nedanför. Fyll på i kommentarerna med dina spelplaner för helgen!

Joakim Kilman

Jag spelar, föga förvånande, Kathy Rain 2. Hur kan man inte älska en svenskproducerad kusin till Gabriel Knight? Crafty Survivors och Monster Train 2 är också av visst intresse.

Fredrik Eriksson

Mitt nya gift: Dead by Daylight. Åtta (överleverare) versus två (mördare) är rent kaos. Tur man kan slappna av med Fuga, där ett gäng djurungar rattar dödsstridsvagn.

Jonny Myrén

Lagens långa arm behöver en hjälpande hand, så det blir till att leka snut i The Precinct.

Tomas Helenius

Isometrisk helg! Antingen konstaplar jag mig i The Precinct eller så levererar jag paket i Deliver at all Costs. Eller så kör jag båda.

Mike Stranéus

Varför inte göra en Kilman-manöver? Nämligen att spela Kathy Rain 2: Soothsayer. Av anledningarna han nämner.

Mikael Berg

Med idel jobb i helgen + mors dag får jag nog nöja mig med Balatro på mobilen. Det kunde varit mycket värre!

Robin Andersson

Hollow Knight har funnits på listan länge. Nu är det dags att ta tag i det och avsluta det!

Jonas Vågström

Det blir nog några rundor i Marvel Rivals för att varva ner från budbilandet i Deliver At All Costs - säsong 2.5 kommer nästa vecka så det gäller att jobba på för att fortsätta vara varm i kläderna!