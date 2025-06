Väderprognosen lovar sol, men det struntar väl vi i. Det vankas helg, och då ska saker spelas. Redaktionen siktar på brevbärande, kartande och sanddyner, och du ska... ja, vad ska du spela i helgen?

Mike Stranéus

Upplever mästerverket Breath of the Wild på Switch 2. Nu fattar jag vad ni svamlat om. Kan även bli några rundor i Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind som landar i brevlådan i dagarna.

Fredrik Eriksson Hjärtat säger GTA V. Hjärtat säger också Mario Kart World, Dead by Daylight och Switch 2-pimpade Zelda: Breath of the Wild. Hjärtat kommer få jobba hårt!

Jonas Vågström

Jag kommer att överleva och bygga baser i Dune: Awakening, recension kommer! Sen så blir det nog en del grejande med Switch 2 också!

Jonny Myrén

Oklart. Satsar eventuellt på att skaffa en ny tv, så nåt färgglatt för att se vad den går för. Ori and the Will of the Wisps?