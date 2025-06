Nio spel – så som Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages, Mario Kart World – är lagda till handlingarna. Nästan alla poäng har delats ut under andra säsongen av FZ High Score, men det är ännu inte avgjort. Vi har nämligen ett spel kvar och det är inte vilket som helst. Det är Death Stranding 2: On the Beach. Innan midnatt måste du tippa för att vara med säsongsfinalen.

För att delta går du till FZ High Score, ser till att vara inloggad, scrollar dig ner till Death Stranding 2 och dra fram vilket betyg du tror det får. Och gör det alltså innan klockan slår 00.00!

Även om du kanske inte ligger kanonbra till kan mycket hända, och du kan dessutom vässa på din tippningsförmåga innan sommarsäsongen, som drar igång i juli.

