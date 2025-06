En extra lång midsommarhelg = extra mycket spel? Ja, mycket spel blir det i alla fall för FZ-gänget. Bärbara Switch (1 + 2) gör jobbet när många av oss åker bort. Mario Kart World, Zelda-bonanza och Super Mario 3D World kommer gå varma på Nintendos både nya och gamla hybridkonsol.

Vad spelar du i midsommar?

Mike Stranéus Fortsätter den otroliga resan i Breath of the Wild samtidigt som Street Fighter 6 fungerar utmärkt på Switch 2. Äventyr och slagsmål. Allt man behöver för att överleva midsommar.

Jonny Myrén

Kom på att jag fortfarande inte har spelat klart Zelda: Tears of the Kingdom, så jag ska nog springa runt lite på måfå och beta av några sidouppdrag och bisysslor.

Johan Olander

Fortsätter min resa i det mindre dekadenta Västerås = Westeros. Realm of Thrones lyfter Bannerlord till en helt ny nivå.

Fredrik Eriksson

Midsommarnattsmardrömmar i Dead by Daylight. Plus Breath of the Wild. Plus GTA V. Älskar spelsomrar!