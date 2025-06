Kickstarter blev en stor grej i spelvärlden för drygt tio år sedan. Spel som Double Fine Adventure (senare Broken Age), Project Eternity (Pillars of Eternity), Wasteland 2, The Banner Saga, Leisure Suit Larry: Reloaded och Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure blev alla till tack vare gräsrotsfinansiering. Oftas via Kickstarter, men ibland via någon annan insamlingstjänst.

Idag crowdfundas spel inte i samma utsträckning, men visst görs det fortfarande.

Nyligen nåddes vi dock av beskedet att jrpg-hommagen Alzara Radiant Echoes, som samlat in cirka 3,2 miljoner kronor, läggs ner. Inga återbetalningar görs, vilket är standard vad gäller Kickstarter-projekt. Man betalar så att säga för drömmar och det är inte säkert att de går i uppfyllelse. Har du kickstartat (eller crowdfundat) något spel?