Tredje säsongen av FZ High Score är här! Den sträcker sig från nu hela vägen till sista augusti. En sommarsäsong, kort sagt. Den här gången är hela fjorton spel med i leken – och fler kan förstås trilla in under sommarens gång. Håll utkik!

För tredje säsongen i rad ska vi alltså blicka in i våra spåkulor. Opencritic är vårt facit.

En stor nyhet är det omarbetade poängsystemet. I korthet innebär det att om du spikar får du tolv poäng. Två bonuspoäng, så att säga. Är du ett pinnhål ifrån får du tio poäng – ett bonuspoäng. Därefter delas poängen ut i fallande skala, från åtta till ett. Hela regelverket här.

Så in och tippa! Första spelet (spelen?) blir Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, och sen fortsätter vi med allt från Donkey Kong Bananza och Mafia: The Old Country till action-comebacken Gears of War: Reloaded och rullstolsbasketen Drag x Drive. Det här blir en spelsommar att minnas!

► Delta i säsong 3 här

► Läs på om nya poängsystemet