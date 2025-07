Nya FZ High Score-säsongen är här. Förutom nya spel och ett nytt poängsystem justerar vi också våra deadlines. Kort och gott: alla High Score‑titlar som släpps kommande vecka har deadline veckan innan. På så vis blir det svårare att missa och enklare att komma ihåg. Win-win! I nuläget kör vi på tipp-torsdag, men dag kan komma att ändras – vi meddelar i så fall i god tid.

Då nästa vecka är smockad med lovande sommarspel innebär det att du har hela fyra spel att gissa på senast 23.59 i kväll. Eriksholm är juli månads näst mest efterlängtade av er, bara slaget av Donkey Kong Bananza. Båda släpps nästa vecka. Det gör även det udda Pac-Man-spelet Shadow Labyrinth och Robocop-titeln Unfinished Business, fristående expansion till Rogue City.

Säsongen fortsätter förstås även efter i dag, med spel som Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater med flera.

► Delta i säsong 3 här

► Läs på om nya poängsystemet