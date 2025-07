Vi har ett resultat – och finalen blev sanslöst jämn. Efter drygt 2 000 röster står det klart att Links Master Sword får ge sig mot Star Wars Lightsaber. Till sist skilde bara femton röster (50,35 procent) till ljussabelns favör. Segern satt långt, långt inne för sabeln från galaxen långt, långt bort. Det klassiska vapnet föddes visserligen i filmens värld men i oräkneliga spel har vi sedan själva fått känna på hur det är att svinga den. Kort sagt: det är mäktigt! Vi har gjort det som Cal Kestis i Jedi-spelen Fallen Order och Survivor, i de klassiska Jedi Knight-spelen, i Lego-tappning, i VR och i många andra spel. Guldet tar Lightsaber.

Link blev världens bästa hjälte men svärdet han bär får nöja sig med silvret. Det är inte fy skam. Sedan vi drog det ur stenen i den dimmiga skogen i Zelda: A Link to the Past har vi aldrig släppt taget om det. Gång på gång har det varit nyckeln för att störta Ganon och rädda Hyrule från mörkret. I Ocarina of Time, The Wind Waker, Breath of the Wild och senast Tears of the Kingdom. Ett mästersvärd för en mästarserie.

I bronsmatchen, den rena Valve-duellen mellan Portal Gun och Gravity Gun, drog Half-Life 2-vapnet/verktyget det längsta strået. Med 54 procent gick den segrande ur striden. Zero Point Energy Field Manipulator (som den officiellt heter) är helt enkelt ett underfundigt stycke som ringar in den kreativitet som Valve sitter på. En mycket värdig bronsmedaljör.

Ännu en turnering har nåt sin slutdestination, och i september drar nästa igång då vi ska kora snyggaste omslaget genom tiderna. Tveklöst kommer det bli den läckraste turneringen hittills.

Så här gick det till Sextiofyra vapen kokas ner till en vinnare. Vägen dit gick via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slogs ut i varje omgång och till sist möttes två finalister. Lightsaber blev världens bästa vapen. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: Lightsaber tog en förkrossande seger (83 %) mot BFG10K, därpå klöv den Q3:s raketkastare (64 %), CS-vapnet AWP (61 %), BFG 9000 i kvarten (56 %) och Gravity Gun i semin (52 %). Mästersvärdet visade mästartakter mot Halos Battle Rifle (78 %), vann Nintendo-duellen mot blå skalet tydligt (67 %), slog Dooms motorsåg (57 %) och gick hårda kamper mot Half-Lifes kofot (55 %) och Portal Gun i semin (53 %). Lightsaber Det finns två slags människor, de som säger ljussabel och de som säger lasersvärd (och har fel). Du vet hur den låter. Du vet hur den ser ut. Den kommer från en galax långt, långt bort och finns i många, många spel. Att svinga lightsabern är enastående och ljudeffekterna parat med de blå och röda ljusskenen ger ögonblicklig gåshud. Som i KoTOR, Jedi Knight-serien, Lego Star Wars och de nya Jedi-spelen. Det blir inte mer Star Wars än så här. Spel: I princip alla Star Wars-spel du kan tänka dig ► Ljussabeln från filmerna, spelen och böckerna på Wikipedia Master Sword När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen. Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past ► Mästarsvärdet på Zeldas wiki Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Portal Gun knäckte CC:s Desert Eagle med 56 %, Tesla Coil med 61 %, Golden Gun (62 %) och Worms heliga handgranat i kvarten (53 %), innan Mästarsvärdet blev för tufft (47 %). Gravity Gun vann enormt stort mot Cyberpunks Skippy (81 %), även Plasma Cutter fick stordäng (76 %), men Sheep bjöd på mer motstånd (64 %), liksom bananbomben i kvartsfinalen (55 %). Lightsaber blev Gravity Gun övermäktig (48 %).

Portal Gun

Portal Gun (eller Aperture Science Handheld Portal Device som upphovsmakare skulle kalla den, däribland en viss GlaDOS) är definitivt inte ditt konventionella vapen. Istället för kulor skjuter den ur sig två sammanlänkande portaler. Det möjliggör telerportering av dig själv och briljanta pussel. Du kan också lura och fälla turrets, så visst är det ett vapen – med mera.

Spel: Portal, Portal 2

► Aperture Science Handheld Portal Device på Half-Lifes wiki

Gravity Gun

Zero Point Energy Field Manipulator heter den, men lystrar till: Gravity Gun. I själva verket är det verktyg för att hantera farliga ämnen, men rätt man på rätt plats kan göra all skillnad. Gravity Gun blir både ett dödligt vapen och en problemlösare i Gordons händer. Han kan dra till sig sågklingor och kaffekoppar, och dessa blir till en källa ammo som aldrig nånsin sinar.

Spel: Half-Life 2

► Gravity Gun förklaras på Half-Lifes wiki

