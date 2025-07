81! Där låser vi Eriksholm: The Stolen Dream. Ett par mindre bra betyg, en del galet bra, och så många däremellan. Mikael Berg skrev FZ-recensionen och var mer kritisk än många, men klart är att det finns olika åsikter. Missa inte vår stream där vi snackar med spelets creative director.

Du kan vinna tisha!

Efter att 26 delade förstaplatsen sist har vi nu en ensam ledare, och @Mutumba tar täten med stil. 24 poäng innebär att både detta och Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 har spikats. Snyggt! Att slappna är dock dumt då det två poäng bakom väntar tolv (!) hungriga kombattanter som nosar på förstaplatsen.

I morgon kväll (tipptorsdag!) stänger vi möjligheten till att tippa på två spel, Killing Floor 3 och Wuchang: Fallen Feathers. Längre fram i säsongen väntar stortitlar som Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast och Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Det finns med andra ord många (många!) poäng kvar att kämpa om. Så även om du ännu inte hoppat på finns fortfarande stora chanser att klättra högt på topplistan. Dessutom har varje spel enskilda topplistor, så det finns fina möjligheter att flexa sina spelmuskler.

► Delta i säsong 3 här

► Läs på om nya poängsystemet

► Topp 100 just nu