Säsong tre av FZ High Score är i full gång och då är det tipp-torsdag – den dagen då vi tippar nästa veckas spel – är det hög tid att gissa kritikersnittet för två titlar som båda släpps 24 juli. Killing Floor 3 var visserligen en del av vårens pilotsäsong av FZ High Score, men spelet försenades efter kritik från speltest (kanske något att ta i beräkning), och det sköts alltså fram till sommaren.

Wuchang: Fallen Feathers släpps också det nästa torsdag och är ytterligare ett soluslike-spel. Kan det sticka ut från mängden? Tippa på det, och Killing Floor 3, innan deadline vid midnatt.

Du kan vinna tisha!

Tre spel har summerats under säsongen, men det återstår väldigt många under juli och augusti, så som nytt Mafia, nytt Dying Light Gears of War-remaster och Metal Gear Solid 3-remake. En fin uppställning är det. Häng med! Du kan vinna cool tisha, och fler priser kan mycket väl tillkomma.

► Delta i säsong 3 här

► Läs på om nya poängsystemet