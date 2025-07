Ett dygn har gått sedan recensionerna på Donkey Kong Bananza trillade in (högsta FZ-betyg!), och nu låser vi Opencritic-snittet. Fantastiska 91 är resultatet för Nintendos nya plattformsäventyr. Ett av årets högsta betyg är det – och det skakar om lite i tredje säsongen av FZ High Score.

Ny ensam ledare är @rosski, som med 34 poäng har två spikar och en "nästan-spik" under bältet. Vackert så! Men jägarna är blott två poäng bakom på 32 poäng – och är sju till antalet. Ytterligare två poäng bakom har vi ytterligare nio stycken. Det är stenhårt – som det ska vara.

En duo väntar på att få sina betyg låsta inom en ganska nära framtid: nya Robocop och Shadow Labyrinth. Det lär med andra ord svänga igen, så spänn fast dig och åk med. Den här FZ High Score-säsongen har bara börjat. Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater med flera väntar framöver.

