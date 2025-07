Metroidvania-spelet Shadow Labyrinth med en nydanande tolkning av Pac-Man är – ett okej spel. Det är åtminstone vad vi kan utläsa av Opencritic-snittet 74. FZ-communityt trodde lite mer på spelet, då snittgissningen var 77. Om det hänt saker i topplistan? Oja, det har kastats om.

Upp i toppen efter fyra avgjorda spel (förutom Shadow Labyrinth har vi summerat Donkey Kong Bananza, Eriksholm och Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4) klättrar en ny trio. @Opera_of_Death och @candyblue går från delade nionde platser hela vägen till toppen. Och vad ska vi säga om @Tjackalf? Låg på plats 22, men är nu i topp.

Strax efter helgen låser vi nya Robocop (recension här), så då lär det hända nya saker i toppen. Och sen väntar ännu fler spel framöver. Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater med flera hägrar.

