75 av 100 är snittbetyget för Wuchang: Fallen Feathers på Opencritic när vi nu låser det efter 100 recensioner. Det stuvar om en del i toppen på FZ High Score. Ny etta är @Opera_of_Death, följd av @storm72 och @drsnap.

Snittgissningen var 81, så många av oss hade lite högre förhoppningar på det kinesiska soulslike-liret än vad utvecklarna mäktade med. Här på FZ mäktade det med en fyra i betyg.

Topp 10 ser ut så här nu. Klicka på bilden för att komma till topp 100-listan.

Klicka bilden för att se topp 100-listan just nu.

I morgon låser vi Killing Floor 3. Sen väntar Tales of the Shire och Mafia: The Old Country inom kort. Säsongen avslutas sent i augusti, så än finns poäng att slåss om.

