Putsa stövlarna och knäpp uniformen – FZ Play lirar och streamar Battlefield 6 första betadagen, och soldat @Wakkaah vill ha medspelare!

Vi delar ut tre nycklar som ger tillgång till tjuvstarten på betan, och vi söker pc-spelare (inte konsol) med tillräckligt bra uppkoppling och som inte har något emot att lira med @Wakkah i livestreamen (du syns förstås inte).

Sändningen/spelandet börjar klockan 18 och pågår ungefär två timmar.

Anmäl intresse i en kommentar till den här nyheten. Skriv gärna ungefär vilken dator du har (CPU, GPU, minne) och kort om din erfarenhet av Battlefield. Lugn, du måste inte vara expert – ingen press att prestera. Vi drar och meddelar tre deltagare på torsdag förmiddag, den 7:e.

Sändningen ses på vår Youtube (ovan) och Twitch.

Skärmdumpstävling! Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från BF6-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är lördag den 9 augusti kl. 23.59. Förra veckans skärmdumpstävling gällde Tales of the Shire-streamen, och vann gjorde @gagaba – stort grattis!

Battlefield 6 betatestas slutet den 7-8 augusti, sen blir det öppna betor den 9-10 och 14-17 augusti. Läs allt om betan här.