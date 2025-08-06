Knappt har dammet efter gårdagens Battlefield 6-krigande lagt sig innan FZ Play ger sig ut i striden igen. Men den här gången står striden på Sicilien under tidigt 1900-tal, för spelet i fråga är busfärska Mafia: The Old Country.

Klockan 18 hänger @Wakkaah på sig den silkeslena kostymen och kommer med erbjudanden du inte kan säga nej till. Du tackar ja i spelaren ovan, på Youtube eller på Twitch.

Du kan förstås inte heller tacka nej till att delta i FZ Plays skärmdumpstävling. Fina forumtitlar står på spel, och du läser hur du deltar i den här tråden.