Inför Gamescom-nästa vecka har det kommit en ny, synnerligen läckar trailer från actionrollspelet Neo Tokyo 2087. Spelet skickar dig ett 60-tal år framåt i tiden, där du som utredare med brokigt förflutet utreder mordet på en polischef i den tyska huvudstaden.

Det blir en blandning av första- och tredjepersonsvy, och eftersom det här är framtiden har du både vapen och tekniska implementationer till din hjälp i striderna. Ja, det blir bråkigt.

Spelet görs av Elysium Game Studios (som sitter i Berlin) till pc, PS5 och Xbox Series. Ännu inga ord om när det ska släppas, men kanske får vi en antydan under... just det, Gamescom.