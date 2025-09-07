I detta nu får Silksong spektakulärt höga betyg och verkar därmed infria den galna hypen – kul! Men samtidigt: man ska vara försiktig med gränslösa förväntningar. För om spelbranschen lärt oss något genom årtiondena är det att det alltid finns luftslott, byggda av pr-hype och vår ibland okritiska längtan efter fantastiska spel.

"Historien är full av svulstiga löften "

Historien är full av svulstiga löften och oinfriade förväntningar: No Man's Sky, Duke Nukem Forever, Battlefield 2042. E.T., Anthem, Alien: Colonial Marines… De kom, de spelades, de skälldes ut. För det mesta av goda anledningar, samtidigt som både NMS och BF2042 ska ha beröm för att ha blivit bättre efterhand.

Mitt livs största spelbesvikelse kom i unga år. Det var inte cyniska, vinsthungriga spelföretag som lurade mig med överdrifter och lögner, utan den skyldiga var… mamma.

Math GP – drömkrossaren.

Vi hade skaffat Atari 2600, en redan då rätt primitiv konsol med klossig grafik, blippigt ljud och mestadels enkla spel. Längtan efter fler saker att spela var intensiv, ständigt närvarande. Den avtog inte när bror och jag sprang på arkadversionen av Pac-Man utanför någon affär, och inför den stundande julen toppade det våra önskelistor. Men vi fick veta att det inte var ett alternativ på grund av priset (någonstans i hjärnan ringer det "400-500 kronor", vilket väl är bortåt 1 500 i dag).

Jag antar att vi bara skrev "Spel" på önskelistan. Och ett spel fick vi! Men... vi borde ha varit mer specifika, för spelet vi fick heter Math Grand Prix.

Det är ganska exakt vad det låter som – ett matematikbaserat racingspel. Ingen styrning, gas och broms, istället är det omgångsbaserat och man färdas framåt genom att svara rätt på mattetal.

Det må låta pedagogiskt fostrande på gränsen till skittråkigt… och det är precis vad det var. Filmen här visar ett race – orkar du se hela?

Vi gav det några pliktskyldiga vändor, men så fort föräldrarna lapat i sig vår ystra glädje över Dem Stora Julklappen™ återvände de till gäster och julstök, och snart var Combat- och Asteroids-kassetterna tillbaka i konsolen. Men besvikelsen hängde kvar, och var i storleksordningen "Där rök mor och far från testamentet".

"Där rök mor och far från testamentet"

Math Grand Prix lärde mig inte simpel huvudräkning, för det hade man redan lärt sig i den åldern. Men det lärde mig att alla spel inte är kul, även om omslaget skriker att det är det. Men så här i efterhand vet jag att Pac-Man inte varit en särskilt mycket bättre julklapp, för Atari lyckades göra en kass version till sin egen konsol. Istället körde vi den utmärkta klonen/stölden Munchkin på Philips G7000 hos kompis Jörgen, och fortsatte drömma om spel som låg i alla fall lite närmare de där actionspäckade omslagen.

Fyra decennier senare brottas vi alla med samma sak när svinfeta trailers lovar guld och gröna skogar. Fortfarande ska man ha distans till det som visas och inte kasta sig över förbokningsknappen. Det är ju enklare i dag när åsikter finns att ta del av överallt – spelsiter, gamers, youtubers. Och jag är beredd att lyssna på de flesta röster om spel.

Utom min mammas. Du har haft din chans, Inger!