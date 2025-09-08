Veckans Fragzone-fredag blir extra spralligt! Då avtäcker vi de tre översta platserna i vår lista över tiderns 100 bästa spel!

Sedan i somras har vi varje vecka presenterat listan i fallande ordning, från plats 100 och neråt. I måndags avtäckte vi plats 10-4, och endast de tre bästa återstår!

Fredag klockan 14 börjar sändningen, som du ser på Youtube (ovan) eller på Twitch. Eller så ser du sändningen när du vill i efterhand, men då finns hela listan att kolla in på siten också.

Medan du väntar: ta en titt på vår listning av de 30 bästa svenska spelen genom tiderna.