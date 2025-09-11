Under flera månader har FZ bit för bit räknat ner de 100 bästa spelen genom tiderna, och nu vet vi vilket som vann. Rätt? Fel? Skandalöst!? Nu får du chansen att göra din röst hörd.

Men innan du får chansen att rösta ska kandidaterna nomineras, och den processen börjar nu. Nominera så här: skriv spelets namn som kommentar till den här artikeln. Gör det senast söndag den 28 september.

Det är okej att nominera flera spel, men var rimlig: omröstningen handlar om de bästa spelen genom tiderna, så var selektiv.

Efter nomineringen blir det omröstning där ni FZ-besökare tillsammans korar tidernas bästa spel enligt er.