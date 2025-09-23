Fram med kudden att ducka bakom, för i kväll blir det skräck i FZ Play! Det är @Wakkaah som tar en för laget och ger sig på Silent Hill f, där en japansk stad höljd i dimma väntar på hans stackars ankomst.
Lås in barnen klockan 18, för då kör streamen igång.
Skärmdumpstävling!
Skärmdumpstävlingen fortsätter! Där kan du vinna en exklusiv forumtitel och för att göra det gör du så här: ta en skärmdump från aftonens Silent Hill f-stream. Redigera bilden eller lämna den som den är, och publicera den i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är lördag den 27/9 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.