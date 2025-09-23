En vecka efter att recensioner började dyka upp för Dying Light: The Beast har kritikernas samlade omdöme börjat sätta sig, och med det har vi låst snittbetyget i FZ High Score. Det stannar på klart godkända 82 av 100 som snitt efter 59 recensioner på Opencritic. Snittgissningen var 79.

Det tightar till toppskiktet avsevärt: vi har nu sju deltagare inom tre poäng. @Awkanovic kliver upp som ny etta med 52 poäng, följd av @DittHest (51 poäng) och de fem treorna @Kronis, @Nosnos, @Ro-Jaws, @trickeh2k och @Vaddeman (50 poäng).

Topp 10 just nu. Klicka bilden för topp 100.

Återstår denna fjärde säsong gör att låsa betygen för Silent Hill f, EA Sports FC 26 och Ghost of Yotei. Sen brakar nästa säsong igång kring månadsskiftet, och där kan du räkna med spel som Battlefield 6, Bloodlines 2 och Arc Raiders.