Efter 99 Silent Hill f-recensioner hos Opencritic har snittbetyget satt sig, och med det låser vi det i FZ High Score. Det stannar på rejält höga 87 av 100, alltså samma som hyllade Silent Hill 2-remaken. Snittgissningen är 83.

Det stuvar om i toppen (igen!) och ny ledare är @Vaddeman på 62 friska poäng. Andraplatsen delas av @Kronis, @Nosnos och @Quackles emd 60 poäng vardera. Med två omgångar kvar den här säsongen har alla på topp 100-listan en hypotetisk chans att ta sig upp i topp.

Topp 10 just nu. Klicka bilden för topp 100.

EA Sports FC och Ghost of Yotei är de två spel som vi har kvar att låsa denna säsong. Förmodligen görs det nästa vecka. Sen är det dags för nästa säsong med spel som Battlefield 6 och Arc Raiders. Mer info kommer inom kort!