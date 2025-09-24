En ny spelhelg väntar, och för redaktionens del blandas det friskt: hyllade Hades 2 för vissa, Silent Hill-skräck för andra och en del odefinierade idéer. Och du? Vad spelar du i helgen? Berätta i kommentarerna!

Fredrik Eriksson

F som i "fan vad bra!"? Det ska jag ta reda på i Silent Hill f.

Micke Berg

Hades 2 har ju som bekant släppts på riktigt, och då är det väl mer än dags att sätta tänderna i det. Kan det vara lika bra som föregångaren?

Mike Stranéus

Jag & rymdpiraten Cobra drar på äventyr bland kristallpojkar och Kapten Nelsons döttrar.

Joakim Kilman

Hades 2 ligger ju bra till och del två av fantastiska Cultic likaså. Även mer nyfken på Silent Hill f nu också efter de fina betygen, även om jag fortsatt är skeptisk av olika anledningar.

Jonas Vågström

Livstecknen från Insomniacs Wolverine vrålstartar hypen för egen del, men med ett helt år kvar till release måste jag spela något annat så länge. Det får bli några rundor Marvel Rivals och möjligen så gräver jag fram min gamla Xbox 360 för att dra igång Wolverine Origins - snikt på er!

Jonny Myrén

Världens osmygigaste Snake fortsätter att äta härskna grodor och distrahera soldater med snusktidningar i Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Tomas Helenius

Kanske ger Uboat en ny chans på pc (konsolkontrollerna var bedrövliga…). Kanske skattjakt med fru i Sea of Thieves. Och garanterat några snooker-frames i Virtual Pool 4. Det är sen gammalt.

Johan Lorentzon

Efter att ha pratat XCom på forumet så körde jag igång ett spel i OG X-Com. I helgen går inga aliens säkra!