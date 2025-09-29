88 av 100 – så bra är Ghost of Yōtei i snitt. Det är alltså spelets snittbetyg hos Opencritic (efter 76 recensioner). Och när FZ High Score nu låst betyget sker än en gång förändringar i topplistan.

Ny etta är @Kronis på 70 poäng. Sen har vi tre pers på delad andra plats, nämligen @Kleptomaniac, @Lidodido och @Nosnos med 68 poäng vardera. Noterbart är att ingen av dessa deltagare fick full poäng denna omgång. Snittgissningen ligger på 87.

Topp 10 just nu. Klicka bilden för topp 100.

Och med det återstår bara FC 26 att låsa denna fjärde FZ High Score-säsong. Vi gör det när snittbetyget stabiliserats (förhoppningsvis inom någon dag).

Senare denna vecka rullar vi ut säsong 5, med spel som Battlefield 6 och Arc Raiders att gissa betyg på. Mer info inom kort!