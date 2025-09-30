Då var den femte säsongen av FZ High Score igång! Det handlar om att gissa vilka snittbetyg ett antal spel får, och denna säsong sträcker sig över oktober månad.
Du ska gissa kritikersnittet på åtta spel, bland annat Battlefield 6 och Arc Raiders, och säsongen pågår hela oktober. Du ser deadline för varje spel bredvid röstnings-slidern, och eventuella förhandstittar är länkade nedan. Resultaten presenteras löpande, och förutom evig ära slåss du om en snajdig FZ High Score-tshirt och eventuellt även spelmerch! Säsongens alla spel, samt deadlines:
Spelen att rösta på säsong 5 (deadline för att rösta inom parentes)
Little Nightmares 3 (6/10) - Tidiga intryck
Battlefield 6 (8/10) - MP-intryck, SP-intryck
Pokémon Legends: Z-A (10/10) - Förhandstitt
Keeper (13/10)
Ninja Gaiden 4 (16/10)
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (16/10)
The Outer Worlds 2 (23/10) - Förhandstitt
Arc Raiders (23/10)
Men sitt inte här och fundera – in och gissa betyg!
Säsong 4 är stängd för röstning. Säsongen avslutas torsdag när vi låser betyget för FC 26.
Det här är FZ High Score
FZ High Score är en tävling för alla FZ-medlemmar, som går ut på att gissa vilket snittbetyg ett antal spel får på samlingssiten Opencritic. Är man nära nog får man poäng: fler ju närmare du kommer. Rätt gissning ger 12 poäng, ett poäng ifrån ger 10 poäng, två ifrån ger åtta, sen sju, sex... Ja, du fattar. Säsong 4 pågår alltså september ut. De tre bästa belönas med tshirt och eventuellt lite roliga spelpryar.