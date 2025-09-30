Då var den femte säsongen av FZ High Score igång! Det handlar om att gissa vilka snittbetyg ett antal spel får, och denna säsong sträcker sig över oktober månad.

Hur bra blir BF6? Gissa snittbetyget i FZ High Score!

Du ska gissa kritikersnittet på åtta spel, bland annat Battlefield 6 och Arc Raiders, och säsongen pågår hela oktober. Du ser deadline för varje spel bredvid röstnings-slidern, och eventuella förhandstittar är länkade nedan. Resultaten presenteras löpande, och förutom evig ära slåss du om en snajdig FZ High Score-tshirt och eventuellt även spelmerch! Säsongens alla spel, samt deadlines:

Spelen att rösta på säsong 5 (deadline för att rösta inom parentes) Little Nightmares 3 (6/10) - Tidiga intryck

Battlefield 6 (8/10) - MP-intryck, SP-intryck

Pokémon Legends: Z-A (10/10) - Förhandstitt

Keeper (13/10)

Ninja Gaiden 4 (16/10)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (16/10)

The Outer Worlds 2 (23/10) - Förhandstitt

Arc Raiders (23/10)

Men sitt inte här och fundera – in och gissa betyg!

Säsong 4 är stängd för röstning. Säsongen avslutas torsdag när vi låser betyget för FC 26.