"Bara ett omslag kan vinna"

Det nominerades som aldrig förr, och nu tar vi nästa kliv på vägen till att utse världens snyggaste omslag. Vi har stött, blött och lagt pannorna i djupa veck och skalat ner de nominerade till 100 kandidater. Dessa ska med hjälp av dina röster bli 64 som går vidare till turneringen. Bara ett omslag kan vinna.

Rösta på så många eller få du vill , men se till att rösta senast onsdag 8 oktober .

Och nu återstår det för dig att botanisera i det här fantastiska konstgalleriet. Kom ihåg: det är snyggaste omslaget och inte bästa spelet vi röstar fram. Ord som kan vara värda att ha med sig i bakhuvudet när nostalgin kickar in. Men det är klart: det ena behöver inte utesluta det andra.

Rösta, rösta. Och kom ihåg: gör det senast onsdagen den 8 oktober.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.