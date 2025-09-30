Ghost of Yōtei släpps i dag, och den gode @Wakkaah står redo att ge sig ut i ett fenomenalt vackert Japan från förr. Han live-sänder sitt äventyrande, så häng med när han tar sig an det hyllade PS5-spelet.

Start 18.00 i kväll! Se det live på Youtube (spelaren ovan) eller på Twitch. Eller när du vill i efterhand.

Och missa inte vår recension. Och skärmdumpstävlingen!