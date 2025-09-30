Ghost of Yōtei släpps i dag, och den gode @Wakkaah står redo att ge sig ut i ett fenomenalt vackert Japan från förr. Han live-sänder sitt äventyrande, så häng med när han tar sig an det hyllade PS5-spelet.
Start 18.00 i kväll! Se det live på Youtube (spelaren ovan) eller på Twitch. Eller när du vill i efterhand.
Och missa inte vår recension. Och skärmdumpstävlingen!
Skärmdumpstävling!
Skärmdumpstävlingen fortsätter! Där kan du vinna en exklusiv forumtitel och för att göra det gör du så här: skärmdumpa Ghost of Yōtei-streamen. Redigera bilden eller lämna den som den är, och publicera den i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel.
Deadline är lördag den 4/10 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.