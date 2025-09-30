Fotbollsliret FC 26 är sista spelet att låsas i den fjärde FZ High Score-säsongen! Snittbetyget är 79 av 100, framräknat av 59 betyg ihopsamlade av Opencritic. Ni tippade i snitt att det skulle få 76.

Det innbär att vi har en ensam vinnare – @BloodFarmer, som avslutar med att pricka bull's eye med FC 26-betyget och klättrar upp i topp. Starkt, grattis! Hela fem deltagare delar andraplatsen – grattis till er också! Ni vinner alla varsitt ex av vår snitsiga FZ High Score-tröja.

Tshirts till vinnarna!

Snittpoängen denna säsong är höga 6,49, vilket är en markant förbättring från de tre föregående säsongerna (säsong 1-3 var snittet 5,42, 4,78 och 4,57).

De 10 främsta säsong 4:

Säsong 4 slut, här är topp 10. Klicka bilden för topp 100.

Arc Raiders – i säsong 5.

Ni (...okej, vi) som inte tog oss in på listan tröstar oss med att säsong 5 är igång. Den körs i oktober och har åtta spel att gissa snittbetygen på (bland annat Battlefield 6 och Bloodlines 2).

Första deadlinen faller natten mellan måndag-tisdag och gäller Little Nightmares 3 (rösta senast måndag alltså). Sen följer BF6 med deadline midnatt onsdag.

Men vänta inte, rösta nu – gör det här!

► FZ High Score – säsong 5