Vi har gjort det för Call of Duty, Fallout, Assassin's Creed med flera. Nu är det dags att rösta fram en klassisk FZ-formkurva för en betydande del av det svenska spelundret: Battlefield. Battlefield 6 är precis en vecka bort och det är hög tid att minnas tillbaka på seriens toppar och dalar. När peakade Battlefield? Redan med 1942? Tvåan? Hur står sig nyare förmågor mot gamla klassiker?

Vi tar ett grepp om seriens stora och mest tongivande delar. Battlefield-gräddan, om man så vill.

Vi röstar enligt FZ-skalan där en etta är dålig och en femma är lika med mästerverk. Röstningen pågår till och med tisdag den 7 oktober. Lagom till Battlefield 6-releasen har vi alltså en formkurva för hela serien. En oväntad sådan? Eller en skrällarnas formkurva? Det återstår att se.

