Hemliga hemligheter ska spelas i helgen, men också en hel del annat förstås. Eller vad sägs om stekheta Ghost of Yōtei och Hades 2. Mer eller mindre nya spel får också plats, så som Alan Wake 2 och Assassin's Creed Shadows. Stora äventyr väntar! Vilka spel väntar på dig?

Tomas Helenius

"Vi kör bil!" sa kompisen i veckan, så Automobilista 2 (och tillhörande ärekränkning) står på agendan. Och så testar jag [censurerat].

Joel Olsson-Svanfeldt

Lördag och söndag ska ägnas åt [censurerat]. Men också Rematch. Letar efter lagkamratsdiamanter i besittning av avancerade fotbollsfärdigheter såsom att 1) kunna passa 2) inte stå bredvid motståndarmålvakten hela matchen. Vi får se hur det går. Men kan inte sluta mig från "Rocket League fast fotboll med människor".

Jonas Vågström

Jag överger den japanska landsbygden och beger mig till rymden för länge, länge sedan! Star Wars Outlaws står på agendan – men som vanligt blir det säkerligen ett antal rundor i Marvel Rivals också!

Joakim Kilman

Jag spelar diverse spel som har med tid att göra, av olika anledningar. Spelar bland annat om Ravens (numera ganska gamla) Singularity, så kanske spelar jag klart det. Men förhoppningsvis blir det även mer Hades 2, som ju faktiskt har ett ganska tydligt tidstema.

Jonny Myrén

Det var ett tag sedan jag lirade ett Assassin's Creed, så jag har dragit igång Assassin's Creed Shadows. Helt okej, men risken är att jag i sedvanlig ordning tröttnar typ halvvägs genom handlingen.

Johan Lorentzon

Jag har börjat fäktas så fick lite inspiration och tänkte kolla in hur utvecklingen fortskrider i Hellish Quart.

Mike Stranéus

Ska ge mig i kast med Alan Wake 2. Soumi FTW.

Mikael Berg

Hades 2 ligger och väntar. Nog fan är der dags nu! Kombineras med Total War: Warhammer 3 och Battlefield 5, två återkommande inslag i min repertoar.

Johan Olander

Jahapp, då vart man fast i Farming Simulator 25 igen då.

Fredrik Eriksson

Tjōhej!