I betalt samarbete med Electronic Arts.
Dagen D är kommen – Battlefield 6 släpps på PC, PS5 och Xbox Series X/S den 10 oktober och @Wakkaah kastar sig in i stridens hetta direkt.
Fredagens specialstream börjar med ett smakprov på en solokampanj, och sedan slår Wakkaah följe med @Pyurple, @Visual Prick och IMPANI i onlineläget. För alla som blivit rekryterade till Slaget den 19 oktober (eller sitter redo på avbytarbänken) är det här närmast obligatorisk tittning.
Vinn spelkoder under streamen!
Som om vi behövde fler anledningar att hänga med på fredag utlovas även giveaways i form av spelkoder. Under kvällen kommer alla som följer streamen och gör väsen av sig i chatten ha chansen att vinna en kopia av Battlefield 6.
Häng med Wakkah på fredag kl 18
🪖Livestream av nya Battlefield 6
🪖Spelkoder lottas ut under sändningens gång
🪖Häng med kl. 18.00 10/10 på Youtube eller här på FZ!
Skärmdumpstävling då?
Att det är en lite annorlunda stream än de vanliga FZ Play-sändningarna sätter inte på något sätt krokben för skärmdumpstävlandet. Ta en kul skärmdump från kvällens Battlefield 6-stream och publicera i skärmdumpstråden, så är du med och tävlar om en spelkod.
Deadline är lördag den 11 oktober klockan 18.00.
Bli reserv i Battlefield 6: Slaget den 19 oktober!
Den 19 oktober är det dags för årets prestigebatalj, då medlemmar från FZ ställs mot SweClockers datornördar i Battlefield 6. Några har redan rekryterats till lagen, men reserver behövs!
Läs mer om Slaget nedan och klicka vidare till rekryteringsformuläret om du inte redan har anmält intresse för Slaget.
Tidigare artiklar om Slaget
Sponsras av Electronic Arts
Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.