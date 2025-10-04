I betalt samarbete med Electronic Arts.

Dagen D är kommen – Battlefield 6 släpps på PC, PS5 och Xbox Series X/S den 10 oktober och @Wakkaah kastar sig in i stridens hetta direkt.

Fredagens specialstream börjar med ett smakprov på en solokampanj, och sedan slår Wakkaah följe med @Pyurple, @Visual Prick och IMPANI i onlineläget. För alla som blivit rekryterade till Slaget den 19 oktober (eller sitter redo på avbytarbänken) är det här närmast obligatorisk tittning.

Passa på att studera fiender eller blivande lagkamrater inför Slaget.

Vinn spelkoder under streamen!

Som om vi behövde fler anledningar att hänga med på fredag utlovas även giveaways i form av spelkoder. Under kvällen kommer alla som följer streamen och gör väsen av sig i chatten ha chansen att vinna en kopia av Battlefield 6.

Häng med Wakkah på fredag kl 18

🪖Livestream av nya Battlefield 6

🪖Spelkoder lottas ut under sändningens gång

🪖Häng med kl. 18.00 10/10 på Youtube eller här på FZ!

Skärmdumpstävling då? Att det är en lite annorlunda stream än de vanliga FZ Play-sändningarna sätter inte på något sätt krokben för skärmdumpstävlandet. Ta en kul skärmdump från kvällens Battlefield 6-stream och publicera i skärmdumpstråden, så är du med och tävlar om en spelkod. Deadline är lördag den 11 oktober klockan 18.00.